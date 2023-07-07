Про це 7 липня повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що там підтвердили загибель щонайменше 9 тисяч цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту повномаштабного вторгнення Росії, але попередили, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", - сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

Крім цього, вона зауважила, що загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з попереднім, але в травні та червні їх середня кількість знову зросла.