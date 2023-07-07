За 500 днів повномасштабної війни в Україні загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років на сході, - ООН
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що за останні 500 днів повномаштабного вторгення загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України
Про це 7 липня повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).
Зазначається, що там підтвердили загибель щонайменше 9 тисяч цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту повномаштабного вторгнення Росії, але попередили, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.
"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", - сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.
Крім цього, вона зауважила, що загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з попереднім, але в травні та червні їх середня кількість знову зросла.
- Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні РФ майже втричі частіше била по всій території України ракетами та безпілотниками.
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