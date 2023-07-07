Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За 500 днів повномасштабної війни в Україні загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років на сході, - ООН

За 500 днів повномасштабної війни в Україні загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років на сході, - ООН

7 липня, 2023 п'ятниця
13:22
Війна з Росією Маріуполь загиблі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що за останні 500 днів повномаштабного вторгення загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України

Про це 7 липня повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що там підтвердили загибель щонайменше 9 тисяч цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту повномаштабного вторгнення Росії, але попередили, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", - сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

Крім цього, вона зауважила, що загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з попереднім, але в травні та червні їх середня кількість знову зросла.

  • Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні РФ майже втричі частіше била по всій території України ракетами та безпілотниками.
Україна
ООН
Читайте також:
7 липня, 2023 п'ятниця
Найдорожчий воротар України домовився про 5-річний контракт з "Інтером", - ЗМІ
пшениця зерно
6 липня, 2023 четвер
"Чорне зерно": в Україні розслідують діяльність сотень компаній, які продавали продукцію на мільйони євро в ЄС
Окупанти на ЗАЕС
7 липня, 2023 п'ятниця
Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 липня
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Лише 2 млн тонн у червні. Як Росія блокує "зернову угоду"
14:05
ВАКС
ВАКС оголосив вирок комерційному директору Павлоградського хімзаводу Валерію Кирилову
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:00
Володимир Зеленський
Зеленський після Чехії відвідає Словаччину: обговорить саміт НАТО та підтримку України
13:57
сильний вітер
Пориви вітру можуть аж до шторму: Наталка Діденко про погоду на 8 та 9 липня
13:52
відключення електроенергії
ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі
13:52
обмін полоненими 6 травня
Лубінець: Україна за час повномасштабної війни повернула з російського полону 2 576 громадян, з яких 144 - цивільні
13:39
Артем Чех
Письменник і воїн ЗСУ Артем Чех: Думаю, зараз суспільство не готове читати книжки про війну
13:39
Партнерський матеріал
"Бідний, але сексуальний": як Берлін перетворився на одну з найпопулярніших європейських столиць
13:12
Nordwind Airlines
Керівникам авіакомпаній "Росія" та Nordwind Airlines загрожує до 9 років за польоти в Крим
13:04
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини виступила проти надання Штатами касетних боєприпасів Україні
13:00
на фото: Віктор Талько
Дозволив росіянам використовувати підвальне приміщення храму як катівню: проти клірика з Київщини відкрили кримінальне провадження
12:53
радіація
Навіть за найгіршого сценарію на ЗАЕС радіологічної небезпеки для населення не буде, - Американське ядерне товариство
12:36
Оновлено
Чехія передасть Україні ударні вертольоти й великокаліберні боєприпаси
12:35
В Укренерго заявили про рекордне споживання електроенергії 6 липня
12:29
вибух росія
У Самарській області РФ стався вибух на заводі: є загиблі
12:26
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
12:22
медичний канабіс
МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні, – Кузін
12:16
Литва, заходи контролю на кордоні
Литва запровадила заходи контролю на кордоні перед самітом НАТО
12:09
Рафаель Маріано Гроссі
Місія МАГАТЕ оглянула охолоджувальні ставки та ще кілька об'єктів на ЗАЕС, не бачимо жодних ознак вибухівки, - Гроссі
12:07
Київавтодор
Працівнику Київавтодору повідомили про підозру у завданні збитків у майже 2 млн грн
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден погодив надання касетних боєприпасів Україні, Зеленський говоритиме про зернову угоду з Ердоганом. Акценти світових ЗМІ 7 липня
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Ще раз про англійську у кіно
11:57
школа
На Харківщині повернуться до очного навчання в освітніх закладах, де є укриття
11:49
Ілюстративне фото
ЗСУ роблять неможливе, але диво української стійкості потребує більшого озброєння, – Данілов
11:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 липня: євро здорожчав
11:40
Потяг
Укрзалізниця видовжила маршрут з Херсона до Києва
11:40
Оновлено
вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишилися 710 населених пунктів
11:32
алкоголь, отруення
На Одещині від отруєння сурогатним алкоголем померли 4 людини, 7 постраждали: поліція затримала реалізаторку
11:30
Tesla
Tesla почала звільняти працівників з виробництва акумуляторів на заводі в Шанхаї
11:28
крилата ракта "Калібр"
"Ворог поводиться нервово": Гуменюк розповіла про ситуацію з ракетоносіями РФ у Чорному морі
11:23
Ексклюзив
Вадим Денисенко
У РФ для підняття ставок залишилася тільки ЗАЕС, - Денисенко
11:09
Затримання агента ФСБ
Влаштувався до оборонного заводу й збирав інформацію про ремонт військової техніки: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:56
Впродовж червня українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
10:55
Київська прем’єра "Міста та їхні герої"
Про трансформацію українців у героїв: у Києві презентували фільм, який покажуть у Парижі та Берліні
10:48
Київська ГЕС
"Алгоритм дій повністю відпрацьовано": в поліції розповіли про заходи безпеки для Київської ГЕС
10:47
Доступні ліки
Програму "Доступні ліки" розширять до осені: у список потраплять препарати для знеболення і тест-смужки для інсулінозалежних
10:43
Череватий: Сили оборони просунулися більш ніж на кілометр у напрямку Бахмута
10:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїльська армія уперше застосувала дрони-камікадзе "Маоз" вітчизняного виробництва
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Один касетний боєприпас заміняє 10–15 звичайних, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV