У травні РФ майже втричі збільшила кількість повітряних атак по Україні, - ООН
Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні РФ майже втричі частіше била по всій території України ракетами та безпілотниками
Про це Дікарло сказала на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.
Станом на 23 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 24 862 жертви російської агресії серед мирних жителів: 9083 людини загинули, в тому числі 530 дітей, ще 15 779 цивільних зазнали поранень, у тому числі 1086 дітей.
ООН також зафіксувала понад тисячу атак на освітні та медичні заклади, більшість - із застосуванням важкого озброєння. ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 260 об'єктів, у тому числі 112 релігійних, 22 музеїв, 94 будівель історичного значення, 19 пам'ятників, 12 бібліотек і одного архіву.
Крім того, ООН задокументувала 158 випадків сексуального насильства, пов'язаного зі вторгненням РФ. При цьому Дікарло наголосила, що "більшість з них скоєно військовослужбовцями російських збройних сил".
Також заступниця генсека ООН висловила занепокоєння через заяви російської та білоруської влади про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.
"Оголошене розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супровідна риторика ще більше посилили напруженість в регіоні. Ми закликаємо всіх залучених до цього діяти відповідально і відповідно до міжнародних зобов'язань. Ми знову заявляємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприйнятна", – сказала Дікарло.
Раніше ООН підрахувала, що з жовтня по грудень 2022 року пересічна українська сім'я загалом мала витримати п'ять тижнів без електрики.
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