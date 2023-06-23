Про це Дікарло сказала на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Станом на 23 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 24 862 жертви російської агресії серед мирних жителів: 9083 людини загинули, в тому числі 530 дітей, ще 15 779 цивільних зазнали поранень, у тому числі 1086 дітей.

ООН також зафіксувала понад тисячу атак на освітні та медичні заклади, більшість - із застосуванням важкого озброєння. ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 260 об'єктів, у тому числі 112 релігійних, 22 музеїв, 94 будівель історичного значення, 19 пам'ятників, 12 бібліотек і одного архіву.

Крім того, ООН задокументувала 158 випадків сексуального насильства, пов'язаного зі вторгненням РФ. При цьому Дікарло наголосила, що "більшість з них скоєно військовослужбовцями російських збройних сил".

Також заступниця генсека ООН висловила занепокоєння через заяви російської та білоруської влади про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.

"Оголошене розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супровідна риторика ще більше посилили напруженість в регіоні. Ми закликаємо всіх залучених до цього діяти відповідально і відповідно до міжнародних зобов'язань. Ми знову заявляємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприйнятна", – сказала Дікарло.

Раніше ООН підрахувала, що з жовтня по грудень 2022 року пересічна українська сім'я загалом мала витримати п'ять тижнів без електрики.