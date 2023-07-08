За 500 днів війни росіяни вбили щонайменше 10 тис. цивільних українців

Про це 8 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за час повномаштабної війни російські окупанти вчинили 94 тисячі воєнних злочинів, зруйнували 115 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.

Крім цього, російські терористи вбили щонайменше 10 500 мирних жителів України, серед них - майже 500 дітей.

"З перших днів повномасштабної війни ми забезпечили стабільну роботу системи правопорядку. Документуємо та розслідуємо всі злочини агресора за міжнародними стандартами. Прокурори, слідчі СБУ та поліції, працюють щодня, часто біля самої лінії фронту для покарання російських окупантів в національних та міжнародних судах", - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, вже є 353 підозрюваних, 219 - обвинувачені, а 53 злочинці отримали вироки в українських судах.

"Результат нашої щоденної співпраці з Міжнародним кримінальним судом - перший ордер на арешт Путіна. В Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України - перший елемент майбутнього трибуналу", - додали у пресслужбі.