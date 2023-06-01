Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Про символізм. У Кривому Розі відкрився Макдональдс. За 55 кілометрів від ворожих позицій. Ближче, ніж будь-де", - написав він.

Вілкул зазначив, що з міркувань безпеки корпорація довго вагалася, чи відкривати заклад. Це рішення далось керівництву непросто.

"Я вдячний, тому що це ще один символ нормального мирного життя. Того, за яке воює Україна", – зазначив Вілкул.