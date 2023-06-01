"За 55 км від ворожих позицій": в Україні поновив роботу ще один ресторан McDonald's
В Україні з 1 червня поновив роботу заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Кривому Розі Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
"Про символізм. У Кривому Розі відкрився Макдональдс. За 55 кілометрів від ворожих позицій. Ближче, ніж будь-де", - написав він.
Вілкул зазначив, що з міркувань безпеки корпорація довго вагалася, чи відкривати заклад. Це рішення далось керівництву непросто.
"Я вдячний, тому що це ще один символ нормального мирного життя. Того, за яке воює Україна", – зазначив Вілкул.
- У вересні 2022 року поновили роботу перші три ресторани McDonald's у Києві.
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