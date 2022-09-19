McDonalds відновлює роботу в Україні: перші три заклади відкриють 20 вересня в Києві

Про це повідомила керівниця PR-відділу українського офісу закладу Олеся Муджирі у facebook.

Першими запрацююють McDelivery у ресторанах на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

Відновлення роботи закладів у Києві та в решті міст України триватиме протягом двох місяців. Через тиждень відновлять роботу ще 7 закладів у столиці, потім поетапно відновить роботу решта закладів.

"Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття," - розповіла Муджирі.

16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

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