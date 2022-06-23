Стало відомо, коли в Україні може відновити роботу McDonald’s

Про це повідомляє Forbes.ua.

Щодо умов, необхідних для відкриття, видання поговорило з генеральною директоркою McDonald’s в Україні Юлією Бадрітдіновою. Вона повідомила, що зараз компанія працює над оновленням протоколів безпеки."Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог", – зазначила Бадрітдінова.

Також у McDonald’s планують відновити мережу постачань.

"Переважна більшість наших постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо", – каже гендиректорка McDonald’s в Україні.

За її словами, після повномасштабного вторгнення Росії McDonald’s всі продукти, які зберігалися в їхніх ресторанах, віддали міськрадам. Загалом віддали понад 200 т продукції на суму близько 70 млн грн., а міські ради самостійно розподіляли продукцію відповідно до нагальних потреб.

Мережа ресторанів закрила всі свої заклади в Україні ще 24 лютого. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки.

"Ми платимо повну зарплату тим, хто у нас на ставці. А тим, хто працював погодинно, робимо виплату в розрахунку середньої кількості годин за попередні, довоєнні, три місяці. Також ми не забирали жодні додаткові блага, такі як медична страховка, службовий автомобіль, а також здійснювали додаткові виплати. У нас є поранені співробітники, які також отримували додаткову матеріальну допомогу. Виплати відбуваються за рахунок корпоративних коштів. Це десятки мільйонів доларів", – зазначила Юлія Бадрітдінова.

Зі 107 ресторанів McDonald’s в Україні постраждали 9. Їх планують ремонтувати.

Нагадаємо, 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.

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