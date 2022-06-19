"Процес рухається": Кулеба про поновлення роботи МакДональдз в Україні
Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у facebook.
За його словами, в МЗС переконані, що є умови для відновлення роботи, тому активно переконують компанію повертатися.
"Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - написав Кулуба.
Також у соціальні мережі twitter повідомляли, що представники McDonald’s зв'язуються з працівниками і запитують про можливість виходу на роботу у серпні.
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