"Процес рухається": Кулеба про поновлення роботи МакДональдз в Україні

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у facebook.

За його словами, в МЗС переконані, що є умови для відновлення роботи, тому активно переконують компанію повертатися.

"Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - написав Кулуба.

Також у соціальні мережі twitter повідомляли, що представники McDonald’s зв'язуються з працівниками і запитують про можливість виходу на роботу у серпні.

8 березня McDonald’s тимчасово закрив усі свої 850 закладів у Росії.

19 травня McDonald’s уклав угоду про продаж​ своїх російських​ активів ​партнеру-​франчайзі мережі – ​російському ​бізнесмену Олександру Говору.

12 червня у Росії на зміну McDonald's відкрили мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb