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McDonald’s продає свої російські активи тамтешньому партнеру-франчайзі

19 травня, 2022 четвер
16:01
Економіка Макдоналдс росія

McDonald’s уклав угоду про продаж​ своїх російських​ активів ​партнеру-​франчайзі мережі – ​російському ​бізнесмену Олександру Говору

Про це м​ережа ресторанів повідомила в релізі​.

​"Згідно з цією угодою, пан Говор викуповує весь портфель ресторанів McDonald's і керуватиме ресторанами під новим брендом. З 2015 року пан Говор працює як ліцензіат McDonald's і керує 25 ресторанами в Сибіру", – йдеться у релізі.

Закриття угоди після всіх юридичних процедур очікується найближчими тижнями.

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бізнес
ресторан
угода
бойкот Росії
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