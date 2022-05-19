McDonald’s продає свої російські активи тамтешньому партнеру-франчайзі
McDonald’s уклав угоду про продаж своїх російських активів партнеру-франчайзі мережі – російському бізнесмену Олександру Говору
Про це мережа ресторанів повідомила в релізі.
"Згідно з цією угодою, пан Говор викуповує весь портфель ресторанів McDonald's і керуватиме ресторанами під новим брендом. З 2015 року пан Говор працює як ліцензіат McDonald's і керує 25 ресторанами в Сибіру", – йдеться у релізі.
Закриття угоди після всіх юридичних процедур очікується найближчими тижнями.
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