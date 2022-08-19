За час повномасштабного вторгнення армія РФ убила 362 дитини та поранила понад 716
Рашисти убили 362 дитини та понад 716 поранили за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Дані не остаточні, оскільки бойові дії тривають на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 376, Харківщині - 202, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 60, Херсонщині - 55 та в Запорізькій області - 40.
Повідомляється, що 17 серпня внаслідок влучання російського снаряда в будинок у Харків загинув 13-річний підліток, а ще двоє дітей 12 та 13 років поранені.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додають в пресслужбі.
- 18 серпня стало відомо, що окупанти вбили 361 дитину та поранили понад 714 за час повномасштабного вторгнення в Україну.
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