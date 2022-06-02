За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено
З 24 лютого до 2 червня окупанти вбили в Україні 261 дитину, понад 460 поранили та пошкодили 1938 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 2 червня 2022 року більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 261 дитина загинула та понад 460 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Житомирській - 15.
На Харківщині внаслідок російського обстрілу Іванівки Ізюмського району 31 травня загинув 12-річний хлопець..
Також стало відомо про загибель 17 й поранення 14 дітей унаслідок обстрілу Маріуполя.
"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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