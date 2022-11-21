За час повномасштабної війни в Україні загинуло 437 дітей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 839 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424. У Харківській постраждало 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що 19 листопада внаслідок обстрілу ворогом села Велетенське Херсонської області отримала поранення родина разом із 5-річною дитиною.

У Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.

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