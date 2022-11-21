За час повномасштабної війни в Україні загинуло 437 дітей
За інформацією ювенальних прокурорів, станом на 21 листопада від збройної агресії РФ в Україні постраждали 1276 дітей, з них 437 загинули
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 839 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424. У Харківській постраждало 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.
Також в Офісі генпрокурора розповіли, що 19 листопада внаслідок обстрілу ворогом села Велетенське Херсонської області отримала поранення родина разом із 5-річною дитиною.
- У Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе