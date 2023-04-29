За час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами, що є свідченням щоденного героїзму людей
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Також президент повідомив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами українських захисників.
"Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України, Сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, Тероборони та ще понад 300 – із Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, наші прикордонники", - сказав він.
- 29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні й світові не достатньо лише того, щоб РФ була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе