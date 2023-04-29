Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Також президент повідомив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами українських захисників.

"Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України, Сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, Тероборони та ще понад 300 – із Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, наші прикордонники", - сказав він.