Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що сьогодні вдень в Умані завершилися пошуково-рятувальні роботи. Також він подякував всій команді ДСНС, Національної поліції, медикам, комунальним службам Умані, військовим та волонтерам, які брали участь у рятувальній операції та допомагають врятованим людям.

"Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", - сказав він.

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Також Зеленський зазначив, що наступний тиждень буде "важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців". Він додав, що готуються кілька потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії.

"Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - додав він.