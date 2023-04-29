В Умані на місці ракетного удару завершили пошукову операцію: двоє людей вважаються зниклими

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у facebook.

Як зауважив глава МВС, рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Були залучені важка техніка та спецзасоби. Допомогу надавали поліцейські й добровольці.

Також зазначається, що у ході пошуково-рятувальної операції врятувати вдалося 17 людей.

"На жаль, внаслідок російського удару 23 людини загинуло: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", – зазначив міністр.

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Окрім цього, за його даними, ідентифіковані всі 23 тіла. Так, на місці працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.

Поранень унаслідок ракетного удару зазнали дев'ятеро людей. Медики в супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.

"Усі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку", – додав Клименко.

Він підкреслив, що робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали, до останнього сподіваючись знайти під завалами живих.