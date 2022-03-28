За час війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів
Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави та Закарпаття
Про це повідомляє СБУ, - інформує Еспресо.TV.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які заборонені в Україні, й поширювали фейки про війну РФ в Україні, а також нав’язували та виправдовували російську агресію та ідеологію - йдеться у повідомленні.
"Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах", – розтлумачили в СБУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
- майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів;
- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій;
- чорнову бухгалтерію.
За цими фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України: "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
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