Про це повідомляє СБУ, - інформує Еспресо.TV.



Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які заборонені в Україні, й поширювали фейки про війну РФ в Україні, а також нав’язували та виправдовували російську агресію та ідеологію - йдеться у повідомленні.

"Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах", – розтлумачили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

- понад 100 комплектів GSM-шлюзів;

- майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів;

- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій;

- чорнову бухгалтерію.

За цими фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України: "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".



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