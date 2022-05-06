За день Росія вбила одного мирного мешканця Донеччини, троє - поранені
За день 6 травня стало відомо, що росіяни вбили одного мирного мешканця Донеччини, ще трьох - поранено
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.
"6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини — у Лимані. Ще троє людей дістали поранення. Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Голова Донецької області також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе