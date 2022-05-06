За день Росія вбила одного мирного мешканця Донеччини, троє - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.

"6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини — у Лимані. Ще троє людей дістали поранення. Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Голова Донецької області також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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