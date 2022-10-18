За день росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини, є загиблі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що загалом було 64 приходи.

"Юнаківська громада: двоє загиблих і поранений в результаті цинічного удару по центру села. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач. Хотінська громада: артилерійський обстріл. Пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків. Новослобідська громада: мінометний обстріл. Пошкоджено Будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач. Як їх після всього цього можна назвати наших сусідів людьми? Росія - країна терорист", - написав Живицький.

Нагадаємо, росіяни вранці 17 жовтня вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області. П'ятеро загиблих

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