За добу армія РФ втратила в Україні 630 солдатів, 4 танки та 2 засоби ППО, - Генштаб
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 233 440 солдатів, 4 074 танків та 410 засобів протиповітряної оборони
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4074 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
- артилерійських систем – 4346 (+16) од,
- РСЗВ – 661 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 410 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 619 (+7).
Дані уточнюються.
- Також 8 липня повідомлялося, що Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 4 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.
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