Про це повідомили у зведенні від Генштабу.

Також зазначається, що українськими військовими було знищено 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Додається, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Росія завдала 53 авіаудари та здійснила близько 60 обстрілів з РСЗВ по Україні минулої доби

Стало відомо, що російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами "Shahed". 12 із 18 цих БПЛА було знищено. Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя.

За добу було зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка - Донецької.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

Авдіївський напрямок: зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.