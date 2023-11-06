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Війна з Росією: хроніка
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За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб

6 листопада, 2023 понедiлок
19:15
Війна з Росією

Протягом доби, 6 листопада, на семи ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження ворога та ще один - по ЗРК противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За день росіяни завдали 10 авіаційних ударів по території України

А також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області; Середина Буда, Стара Гута, Фотовиж, Волфине Сумської області; Окіп, Бударки, Гатище, Охримівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та  Хромового Донецької області, де наші захисники відбили 3 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Південне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії у районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

У той же час Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. 

  • Вранці 6 листопада російська армія обстріляла з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, в результаті чого 63-річна жінка померла від осколкових поранень.
Луганщина
Донеччина
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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