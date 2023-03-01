Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 1 березня 2023-го орієнтовно склали:

особового складу - близько 149890 (+650) осіб ліквідовано

танків ‒ 3395 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8)

артилерійських систем – 2393 (+10)

РСЗВ – 479 (+1)

засоби ППО ‒ 247 (+0)

літаків – 300 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5)

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.