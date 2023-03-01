За добу окупанти в Україні втратили 650 військових, 7 танків та 10 артилерійських систем
Всього з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 149 890 військових, 3395 танків та 2393 артилерійські системи
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 1 березня 2023-го орієнтовно склали:
- особового складу - близько 149890 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3395 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8)
- артилерійських систем – 2393 (+10)
- РСЗВ – 479 (+1)
- засоби ППО ‒ 247 (+0)
- літаків – 300 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5)
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.
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