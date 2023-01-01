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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу окупанти втратили 760 військових, 46 БПЛА, 12 крилатих ракет та 2 танки

За добу окупанти втратили 760 військових, 46 БПЛА, 12 крилатих ракет та 2 танки

1 січня, 2023 неділя
09:10
війна з Росією російські війська окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 106720 військових РФ, 3031 танк, 1792 БПЛА та 723 крилаті ракети

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано
  • танків  ‒ 3031 (+2)
  • бойових броньованих машин  ‒ 6084 (+9)
  • артилерійських систем  – 2021 (+5)
  • РСЗВ  – 423 (+0) 
  • засобів ППО  ‒ 213 (+0)
  • літаків  – 283 (+0)
  • гелікоптерів  – 269 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1792 (+46)
  • крилатих ракет  ‒ 723 (+12)
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)
  • спеціальна техніка  ‒ 181 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямку.

  • Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

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Україна
Росія
окупанти
Бахмут
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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