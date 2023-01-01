За добу окупанти втратили 760 військових, 46 БПЛА, 12 крилатих ракет та 2 танки
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 106720 військових РФ, 3031 танк, 1792 БПЛА та 723 крилаті ракети
Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3031 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9)
- артилерійських систем – 2021 (+5)
- РСЗВ – 423 (+0)
- засобів ППО ‒ 213 (+0)
- літаків – 283 (+0)
- гелікоптерів – 269 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46)
- крилатих ракет ‒ 723 (+12)
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)
- спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
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