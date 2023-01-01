За добу окупанти втратили 760 військових, 46 БПЛА, 12 крилатих ракет та 2 танки

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3031 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9)

артилерійських систем – 2021 (+5)

РСЗВ – 423 (+0)

засобів ППО ‒ 213 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 269 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46)

крилатих ракет ‒ 723 (+12)

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)

спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

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