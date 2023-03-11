За добу РФ втратила в Україні 1010 військових, 10 танків, засіб ППО та БПЛА
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 158 000 військових РФ, 3458 танків, 2108 БПЛА, а також 304 літаки й 289 гелікоптерів
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3458 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20)
- артилерійських систем – 2483 (+8)
- РСЗВ – 493 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 257 (+1)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 242 (+2)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили понад 100 російських атак, уразили ворожий засіб ППО, склад боєприпасів і збили БПЛА "Орлан-10".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе