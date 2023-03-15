За добу РФ втратила в Україні 980 військових, 12 безпілотників та 7 РСЗВ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 161 520 військових, 3492 танки й 502 реактивні системи залпового вогню
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3492 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10)
- артилерійських систем – 2528 (+9)
- РСЗВ – 502 (+7) од.
- засобів ППО ‒ 262 (+2)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 257 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
- За 14 березня ЗСУ відбили понад 90 атак ворога, а також уразили місця розгортання ЗРК і ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе