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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу Росія втратила в Україні 510 солдатів, 2 танки та 7 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ

За добу Росія втратила в Україні 510 солдатів, 2 танки та 7 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ

7 липня, 2023 п'ятниця
08:38
Війна з Росією втрати ворога

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 232 810 солдатів, 4070 танків і 1271 крилату ракету

Про це 7 липня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 7 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб
  • танків ‒ 4070 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12)
  • артилерійських систем – 4330 (+20)
  • РСЗВ – 658 (+1)
  • засобів ППО ‒ 408 (+4)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+7)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 612 (+7)

Остаточні дані уточнюють.

  • У ніч на 7 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину "шахедами", унаслідок чого було пошкоджено авто, зайнялися пожежі, двоє людей загинули. 
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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