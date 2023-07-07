За добу Росія втратила в Україні 510 солдатів, 2 танки та 7 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 232 810 солдатів, 4070 танків і 1271 крилату ракету
Про це 7 липня інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 7 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб
- танків ‒ 4070 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12)
- артилерійських систем – 4330 (+20)
- РСЗВ – 658 (+1)
- засобів ППО ‒ 408 (+4)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17)
- крилатих ракет ‒ 1271 (+7)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 612 (+7)
Остаточні дані уточнюють.
- У ніч на 7 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину "шахедами", унаслідок чого було пошкоджено авто, зайнялися пожежі, двоє людей загинули.
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