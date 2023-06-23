За добу Росія втратила в Україні 680 солдатів, 15 бойових бронемашин і 9 безпілотників, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 223 330 окупантів, 7798 бойових бронемашин і 3447 безпілотників оперативно-тактичного рівня
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 23 червня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 223 330 (+680) осіб
- танків ‒ 4017 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7798 (+15)
- артилерійських систем – 3985 (+44)
- РСЗВ – 617 (+0)
- засобів ППО ‒ 379 (+3)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 307 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6708 (+30)
- спеціальної техніки ‒ 545 (+6).
Остаточні дані уточнюють.
- Уночі 23 червня під час чергової атаки Росії в небі України знищили 13 з 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість на Хмельниччині.
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