Уночі над Україною знищили усі 13 крилатих ракет, випущених противником
Уночі 23 червня під час чергової атаки Росії в небі України знищили 13 з 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість на Хмельниччині
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Так, противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95МС.
"Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині",- йдеться у повідомленні.
Крім того, захисники українського неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.
- У ніч з 22 на 23 червня російські терористи знову обстріляли Україну. Повітряні сили попереджали про небезпеку, сили ППО працювали у Хмельницькій області.
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