Про пуск ракет повідомляють Повітряні Сили України.

"Увага! Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватись. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про пуски повідомили о 01:07.

Пізніше з'явилась інформація про взліт 2-х Ту-22м3 з аеродрому Шайковка.

Станом на 1:41 повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім західних областей.

У Дніпропетровській і Запорізькій областях - загроза застосування "шахедів" з південного напрямку.

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