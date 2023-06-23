Росія запустила по Україні ракети. Ситуація у ніч проти 23 червня
У ніч з 22 на 23 червня російські терористи запустили по Україні ракети
Про пуск ракет повідомляють Повітряні Сили України.
"Увага! Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватись. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про пуски повідомили о 01:07.
Пізніше з'явилась інформація про взліт 2-х Ту-22м3 з аеродрому Шайковка.
Станом на 1:41 повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім західних областей.
У Дніпропетровській і Запорізькій областях - загроза застосування "шахедів" з південного напрямку.
Новина доповнюватиметься...
- Уночі 22 червня на Одещині ППО збила 3 "шахеди", але є влучання. У Криворізькому районі понівечені 10 будинків, перебиті газопровід, водогін і лінії електропередачі
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