Про це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив в етері телемарафону.

"За цю добу на Бахмутському фронті було 249 обстрілів різними видами артилерії", - заявив він.

Речник Східного угруповання ЗСУ підкреслив, що влітку 2022 росіяни майже безлімітно використовували артилерійські снаряди, але зараз вони сконцентрувалися на певних напрямках:

"Соледар не під контролем російських військових. У місті складна ситуація, але ЗСУ тримає на контролі її. Літом росіяни безлімітно використовували снаряди 122-го та 152-го калібрів, а зараз вони зосередились на конкретних напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Лиманському. Біля населених пунктів, які дозволять їм робити наступальні операції. Наразі вони не можуть дозволити собі постійне вогневе ураження. Їм уже потрібно доставляти боєприпаси з більшої відстані. Вони шукають боєприпаси вже в різних країнах, щоби закупити. Тому що неймовірну інтенсивність війни можна порівняти хіба що з Другою світовою. Ми постійно знищуємо їх склади, установки та доставки", - сказав Сергій Череватий.

Нагадаємо, за 10 січня українські воїни відбили атаки ворожих військ в населених пунктах Харківщини, Луганщини та Донеччини. А загарбники позбавили майже 1500 працівників ЗАЕС перепусток та доступу на підприємство.

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