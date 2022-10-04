За добу росіяни вбили на Донеччині одну людину

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині було вбито 918 людей, 2314 - зазнали поранень. Це без урахування загиблих і поранених у Волновасі та Маріуполі, де точну кількість жертв наразі встановити неможливо.

2 жовтня окупанти вбили одного мирного жителя Донецької області, ще вісім - поранили.