За добу росіяни вбили на Донеччині одну людину
За минулу добу, 3 жовтня, росіяни вбили на Донеччині одного мирного мешканця
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.
Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині було вбито 918 людей, 2314 - зазнали поранень. Це без урахування загиблих і поранених у Волновасі та Маріуполі, де точну кількість жертв наразі встановити неможливо.
- 2 жовтня окупанти вбили одного мирного жителя Донецької області, ще вісім - поранили.
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