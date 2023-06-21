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Війна з Росією: хроніка
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За добу російська армія обстріляла 10 областей України: 4 людини загинули, 15 дістали поранення

21 червня, 2023 середа
10:05
Війна з Росією Фото: наслідки обстрілу Херсона

За минулу добу, 20 червня, російська армія обстріляла 10 українських областей, внаслідок чого четверо людей загинули та 15 дістали поранення

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Хмельниччина: цієї ночі 6 дронів-камікадзе знищені силами ППО. Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 10 обстрілів із мінометів, артилерії, гатили некерованими авіаційними ракетами із гелікоптерів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Внаслідок обстрілу у селі Семенівської громади горів житловий будинок та господарські споруди. Також у громаді кілька сіл залишилися без електропостачання, тривають ремонтні роботи.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння, обстріляли 7 територіальних громад: Сумський район - Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська; Шосткинський район – Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. Попередньо - без наслідків.

Запорізька область: за останню добу ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів області: ракетний удар по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив 6 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах.
Під час вечірньої атаки у Преображенці травми отримали чотири місцеві жителі. Їх оперативно доставили до медичної установи.

Дніпропетровщина: вчора протягом дня армія РФ чотири рази обстріляла Нікопольщину. Випустили з важкої артилерії понад два десятки снарядів, скинули боєприпас з БпЛА. Внаслідок чого постраждав 74-річний чоловік.  

Також ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Люди вціліли.

Харківщина: сьогодні вночі противник обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо - без жертв.

Також вчора внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 58 років.
Внаслідок обстрілів у селах Вільхуватка, Анискине та селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватні житловий будинок. За попередніми даними минулося без поранених.

Луганщина: учора окупанти зосередили штурмові зусилля на ділянці поблизу Кремінної, намагаючись просунутися в бік населених пунктів Донеччини. Під вогнем противника залишаються наші звільнені населені пункти - Білогорівка, Стельмахівка та Невське. За добу противник здійснив 99 обстрілів. 

Донеччина: за добу - двоє загиблих, один поранений. Під вогнем рашистів були населені пункти: Авдіївка, Дружба, Курахове, Бердичі, Молочарка, Новий Комар, Костянтинівка, Щербинівка, Північне, Костянтинівка.  Пошкоджено 10 житлових будинків, цивільний автомобіль, гараж, господарська споруда.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли, з них по Херсону - 3 артилерійських обстріли.
Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області.
Вчора зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти. Через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Росіяни також обстріляли рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще 8 - поранені.

  • 20 червня у зведенні по областях повідомлялося про одного загиблого і 15 постраждалих.
Україна
Хмельниччина
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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