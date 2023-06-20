Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили обласні військові адміністрації.

Київщину окупанти атакували хвилями дронів. На території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди, декілька приватних та адмістративна будівля. Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстілки. Жертв та постраждалих немає.

Львівщина. Дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури у Львові. Виникла пожежа на даху будівлі. Постраждалих немає.

Чернігівщина. Окупанти тричі застосували міномети. Минулося без жертв.

Уночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.



Учора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: ворог бив із мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок, поранення отримали двоє осіб, одна з них — дитина 2010 р.н. Пошкоджено житловий будинок.

У Миропільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і гаражне приміщення.

Юнаківська громада: внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна людина, одна — поранена.

Запорізька: окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі.

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Дніпропетровщина: вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії.

Минулося без жертв.



Учора росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 16 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 9 – побиті. Понівечені й газопровід та лінія електропередачі.

Харківщина: минулої доби окупанти обстріляли низку населениз пунктів області, серед яких с. Гур’їв Козачок Богодухівського району, с. Ківшарівка, с. Глушківка Куп’янського району.

По с. Новоосинове Куп'янського району близько ворог завдав удару, орієнтовно керованою авіабомбою. Минулося без постраждалих.

Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Також росіяни з артилерії обстріляли с. Лютівка та с. Івашки Богодухівського району.

Без постраждалих.

У м. Ізюм під час спалювання сміття на подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення дістав 52-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На березі річки у с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований із пораненням.

Луганщина: вчора західніше Діброви, що в районі Кремінної, ворог здійснював атаки, однак успіхів не мав. За добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 512 снарядів.

Донеччина: рашисти здійснили 23 обстріли, обстріляли 15 населених пунктів: с.Рай-Олександрівка, Лиман, Залізне, Часів Яр, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с.Куртівка, с.Ласточкине, с.Ступочки, с.Червоне, с.Новобахмутівка, с.Віролюбівка, с.Миколаївка, с.Новий Комар, Торецьк.

Внаслідок атак по області дістали поранення 5 людей. Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 цивільних автомобіля, АЗС, дитсадок, службовий автомобіль НПУ, ЛЕП.

Миколаївщина: вночі ППО знищила три "шахеди".

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів (275 снарядів), з них по м. Херсон — 7 артилерійських обстрілів (28 снарядів).

Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області; адміністративні будівлі м.Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.