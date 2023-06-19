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За добу російська армія обстріляла 9 областей: 3 людини загинули, 10 постраждали. Ситуація в регіонах

19 червня, 2023 понедiлок
10:38
Війна з Росією

За минулу добу російська армія обстріляла 9 областей України, внаслідок чого троє людей загинуло та десятеро дістали поранення

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів по Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигінській, Глухівській, Дружбівській, Зноб-Новгородській, Новослобідській, Великописарівській громадах.

Також вчора протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.


У Великописарівській громаді поранення отримали дві людини. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові домоволодіння. У Ворожбянській громаді пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. 
У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє людей - доросла людина та дитина (батько та син). 

Запорізька область: За добу росіяни завдали 105 ударів по 22 містах і селах: двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках, здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового.

Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів. Поранення отримали троє: дві людини в Преображенці та одна - в Оріхові.

Дніпропетровщина: вночі під вогнем артилерії знову опинився Нікополь. Пошкоджене комунальне підприємство, 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, дві лінії електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих. 

Харківщина: ворог із мінометів обстріляв село Липці Харківського району, внаслідок чого зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік.
У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, будинок та прибудинкові споруди.
Внаслідок артилерійського обстрілу селі Першотравневе Ізюмського району поранення отримав 65-річний чоловік.
Також у селі Токарівка місцевий мешканець наступив на міну типу "Пелюстка", зараз він госпіталізований з пораненням.

Луганщина: минулої доби окупанти знов відкрили вогонь по Невському. Били безпосередньо по житловій забудові. Зафіксовані влучання по чотирьох будинках, на щастя, на момент обстрілу виявилися порожніми - постраждалі відсутні.

По Білогорівці росіяни завдали авіаційного удару. Артилерійської атаки, крім Невського і Білогорівки, зазнала Стельмахівка.

Донеччина: минулої доби рашисти здійснили 15 обстрілів. Постраждали населені пункти Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Неліпівка, Нью-Йорк, села Богоявленка, Ласточкине, Мемрик, Нетайлове, Соловйове. За добу є один загиблий та один поранений.

Одещина: вночі армія РФ атакувала область крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Всі 4 ракети знищені на підльоті.

Миколаївщина: ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: противник поцілив у райони 17 населених пунктів області: Садове, Ольгівка, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Томарине, Бургунка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Саги, Ромашкове, Берегове, Розлив, Іванівка, Одрадокам’янка. Через російську агресію одна людина дістала поранення.
 

  • У ніч проти понеділка, 19 червня, російське військо атакувало Одесу. Повітряні сили ЗСУ ППО збили 4 ракети типу "калібр".
  • Також за минулу ніч протиповітряна оборона знищила чотири безпілотники в небі над Дніпропетровщиною.
Україна
російська армія
Луганщина
Одещина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Запорізька область
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