За добу російська армія обстріляла 9 областей: 3 людини загинули, 10 постраждали. Ситуація в регіонах
За минулу добу російська армія обстріляла 9 областей України, внаслідок чого троє людей загинуло та десятеро дістали поранення
Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.
Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів по Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигінській, Глухівській, Дружбівській, Зноб-Новгородській, Новослобідській, Великописарівській громадах.
Також вчора протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.
У Великописарівській громаді поранення отримали дві людини. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові домоволодіння. У Ворожбянській громаді пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.
У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє людей - доросла людина та дитина (батько та син).
Запорізька область: За добу росіяни завдали 105 ударів по 22 містах і селах: двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках, здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового.
Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів. Поранення отримали троє: дві людини в Преображенці та одна - в Оріхові.
Дніпропетровщина: вночі під вогнем артилерії знову опинився Нікополь. Пошкоджене комунальне підприємство, 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, дві лінії електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.
Харківщина: ворог із мінометів обстріляв село Липці Харківського району, внаслідок чого зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік.
У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, будинок та прибудинкові споруди.
Внаслідок артилерійського обстрілу селі Першотравневе Ізюмського району поранення отримав 65-річний чоловік.
Також у селі Токарівка місцевий мешканець наступив на міну типу "Пелюстка", зараз він госпіталізований з пораненням.
Луганщина: минулої доби окупанти знов відкрили вогонь по Невському. Били безпосередньо по житловій забудові. Зафіксовані влучання по чотирьох будинках, на щастя, на момент обстрілу виявилися порожніми - постраждалі відсутні.
По Білогорівці росіяни завдали авіаційного удару. Артилерійської атаки, крім Невського і Білогорівки, зазнала Стельмахівка.
Донеччина: минулої доби рашисти здійснили 15 обстрілів. Постраждали населені пункти Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Неліпівка, Нью-Йорк, села Богоявленка, Ласточкине, Мемрик, Нетайлове, Соловйове. За добу є один загиблий та один поранений.
Одещина: вночі армія РФ атакувала область крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Всі 4 ракети знищені на підльоті.
Миколаївщина: ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Херсонщина: противник поцілив у райони 17 населених пунктів області: Садове, Ольгівка, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Томарине, Бургунка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Саги, Ромашкове, Берегове, Розлив, Іванівка, Одрадокам’янка. Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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