За добу в Україні - понад 1200 нових хворих на COVID-19, тисяча людей одужала

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Серед них - 73 дитини та 52 медпрацівників.



За минулу добу: у лікарні потрапили – 613 осіб; 44 людини потрапило; одужало – 1 007 осіб;



За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (166), Одеській області (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 263 864 особи;

одужало – 2 195 798 осіб;

смертей – 53 217;