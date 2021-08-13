За добу в Україні - понад 1200 нових хворих на COVID-19, тисяча людей одужала
12 серпня в Україні зафіксовано 1 263 випадки коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Серед них - 73 дитини та 52 медпрацівників.
За минулу добу: у лікарні потрапили – 613 осіб; 44 людини потрапило; одужало – 1 007 осіб;
За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (166), Одеській області (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 263 864 особи;
- одужало – 2 195 798 осіб;
- смертей – 53 217;
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