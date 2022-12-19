За добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 6 бойових машин та 1 танк

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 98800 (+520) осіб ліквідовано,

танків - 2988 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5969 (+6) од,

артилерійських систем - 1953 (+5) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+1) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13) од,

спеціальна техніка - 175 (+1).

Українські воїни відбили атаки російської армії в містах і селах Луганщини та Донеччини. Уражено і райони зосередження ворожих військ й склади боєприпасів протягом 18 грудня.

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