Про це Генштаб ЗСУ поінформував на фейсбуці.

У Бердянську окупанти дозволяють пересування місцевих жителів тільки з наявністю спецперепустки

"У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації.Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби", - зазначили військові.

Упродовж доби воїни відбили понад 85 атак загарбників та знищили російські безпілотники

Зазначається, що Росія надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БПЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Російська армія завдала 34 авіаційних та 4 ракетних удари

Минулої доби росіяни завдали по Україні 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі міст і сіл, є поранені мирні жителі.

Військові наголосили, що ймовірність завдання Росією ракетних та авіаційних ударів по всій території України.залишається високою.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог надалі штурмує місто Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Під вогнем загарбників опинилися населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Вони здійснили обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.