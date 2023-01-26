За два місяці чадним газом отруїлися понад 800 українців

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Через неправильне використання альтернативних засобів обігріву та освітлення лише за два місяці чадним газом отруїлися понад 800 людей", - ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим рятувальники нагадали українцям, що підключати генератор можна лише на відкритому повітрі і ставити його на відстані не менше 6 метрів від вікон і дверей. Відстань будь-яких предметів, що можуть спалахнути, повинна складати не менше 1 метра.

Також у ДСНС наголосили, що накривати генератор від дощу та снігу можна безконтактними навісами, але в жодному разі не ковдрами.

Окрім того, рятувальники наполегливо рекомендують встановлювати в оселі датчики чадного газу.

Пізно ввечері 12 січня на Львівщині через генератор ледь не згорів будинок.

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