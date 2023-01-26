За два місяці чадним газом отруїлися понад 800 українців
Через неправильне використання засобів обігріву та освітлення, зокрема генераторів, за два місяці в Україні чадним газом отруїлися понад 800 людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Через неправильне використання альтернативних засобів обігріву та освітлення лише за два місяці чадним газом отруїлися понад 800 людей", - ідеться в повідомленні.
У зв'язку з цим рятувальники нагадали українцям, що підключати генератор можна лише на відкритому повітрі і ставити його на відстані не менше 6 метрів від вікон і дверей. Відстань будь-яких предметів, що можуть спалахнути, повинна складати не менше 1 метра.
Також у ДСНС наголосили, що накривати генератор від дощу та снігу можна безконтактними навісами, але в жодному разі не ковдрами.
Окрім того, рятувальники наполегливо рекомендують встановлювати в оселі датчики чадного газу.
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