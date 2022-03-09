За два тижні війни в Маріуполі загинули понад 1100 мешканців, - міськрада
З початку повномасштабної війни проти Росії у Маріуполі загинули понад 1100 мирних мешканців
Про це заявив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Орлов наголосив, що Маріуполь знаходиться під безперервним обстрілом Росії, у місті відбувається геноцид українців.
За інформацією міськради, у місті загинуло щонайменше 1170 мирних мешканців, 47 сьогодні було поховано в братській могилі.
"Люди перебувають без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, та палять дрова.
Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!", - написали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- 9 березня окупаційні війська РФ скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі.
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