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Головна війна з Росією За Хортицю Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов
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За Хортицю Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов

14 травня, 2022 субота
10:22
війна з Росією острів Хортиця

Волонтер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що, за версією "ватних пабліків", на Хортиці розташовані секретні бази НАТО, яких там немає

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це вже не перший удар по Хортиці, зруйновані декілька будівель. Жертв немає. За версією "ватних пабліків" там розташовуються секретні бази НАТО, й орки луплять по цім базам, щоб знищувати найманців. Ніяких секретних баз там немає. Найбільша пожежа розпочалася в серцях Запорожців. Орки просто не розуміють, що за Хортицю Запоріжжя буде не просто бити, Запоріжжя буде рвати кожного окупанта. Це святе для нас місце. Вони цього не розуміють, але ми їм пояснимо", - заявив Денисов.

Також волонтер "Легіону Свободи" додав, що Дніпровська ГЕС знаходиться під надійним захистом.

"Там є спецпідрозділи, які його охороняють й певна система пропуску. Захисники будуть жорстко присікати будь-які спроби русні його підірвати або влаштувати диверсію. Це стратегічний об’єкт, від якого залежить функціонування багатьох стратегічних підприємств та життя мирних українців", - пояснив Денисов.

  • У четвер, 12 травня, окупанти вдарили крилатою ракетою по заповідній частині острова Хортиця

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