За кілька місяців матимемо екологічну катастрофу в ОРДЛО, - Резніков

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тис. осіб.



Також голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив, що об’єкти підвищеної небезпеки знаходяться у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.

Однак, за його словами, поки що радіаційний фон там у межах норми.