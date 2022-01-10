За минулий рік виробництво електроенергії в Україні зросло на 5,2%, при цьому експорт зменшився на 26,5 %

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.



"За 12 місяців 2021 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 156 575,7 млн кВтг, що на 7 719,5 млн кВтг, або на 5,2%, бiльше, ніж за 12 місяців 2020 року", - йдеться у звіті.



Порівняно із 2020 роком, у 2021 році теплові електростанції виробили на 5,9% менше електроенергії (37 224,9 млн кВтг), альтернативні джерела навпаки додали у виробництві на 15,3% (за рік 12 519,7 млн кВтг). Гідроелектростанції виробили енергії на 37,7% більше (10 445,8 млн кВтг).



ТЕЦ та когенераційні установки (обладнання для спільного виробництва електроенергії та тепла, на базі газопоршневих і газотурбінних двигунів, - ред.) виробили на 32,7% менше електроенергії, а саме 8 609,1 млн кВтг.



Електроспоживання в Україні збільшилося на 5,7% - за минулий рік спожили 154 825,7 млн кВтг.



"За 12 місяців 2021 року тепловими та атомними електростанціями і районними котельнями Міненерго відпущено 21 560,7 тис. Гкал, що на 645,9 тис. Гкал, або на 3,1%, бiльше, ніж за відповідний період минулого року", - повідомили у Міненерго.



Водночас експорт електроенергії в Україні скоротився на 26,5 %: за 2021 рік це число становить 3 496,3 млн кВтг.



Як повідомлялося раніше, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності в 2021 році видобули 29,411 млн тонн вугілля - на 7% вище планових показників.