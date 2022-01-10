В Україні видобули 29,41 млн тонн вугілля за минулий рік: інфографіка
Вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності в 2021 році видобули 29,411 млн тонн вугілля - на 7% вище планових показників
Про це повідомляє Профспілка працівників вугільно промисловості в Україні з посиланням на дані Міненерго.
"З початку 2021 року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 29 410 894 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 107%", - зазначає профспілка.
Державні вугледобувні підприємства підняли на поверхню землі 5 446 202 тонни вугілля. Це менше від планового завдання на 1 289 898 тонн палива.
У грудні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 795 141 тонну вугілля і виконали план на 116%. Державні шахти видали на поверхню землі 352 367 тонн вугілля і виконали планове завдання на 67%.
У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у грудні 2021 року видобули 1 110 198 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 260 861 тонну вугілля, а рівень видобутку вугілля на держшахтах області в порівнянні з плановим завданням зменшився на 89 239 тонн.
На підприємствах Міненерговугілля Луганської області у грудні на поверхню землі підняли 18 200 тонн вугілля і недовиконали планове завдання на 37 900 тонн.
Вугільне об'єднання Дніпропетровської області "ДТЕК Павлоградвугілля" у грудні видобуло 1 593 437 тонн вугілля і виконало планове завдання на 113%.
У Львівській області трудовий колектив ДП "Львіввугілля" у грудні добув 68 606 тонн вугілля. Він виконав планове завдання на 63%.
Держпідприємство "Волиньвугілля" у грудні видобуло 4 700 тонн вугілля. Воно виконало планове завдання на 57%.
- Нагадаємо, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський заявив, Україні бракує координації з бізнесом в енергетичних питаннях.
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