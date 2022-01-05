Україні бракує координації з бізнесом в енергетичних питаннях, – Бураковський

Про це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".



"У нас традиційна проблема: Україна починає поповнювати запаси вугілля, коли його вже починає бракувати. Я не знаю, чим це пояснити. Тим не менш, постійно виникає ситуація, коли до зими не готова держава – з одного боку, а з іншого – приватні компанії, які також грають на цьому ринку і дивляться на державу", – сказав він.



Щоб не доводити ситуацію до дефіциту енергоресурсів, уряд має взаємодіяти з бізнесом, пояснив Бураковський, маючи на увазі ДТЕК Ріната Ахметова.



"Тут нам бракує координації. Ми можемо по-різному ставитися до енергетичних компаній, але це суттєвий гравець на економічному ринку. З ними треба вибудовувати нормальні економічні стосунки", – сказав економіст.



Нагадаємо, Україна увійшла в опалювальний сезон з низькими запасами вугілля. В ОП це пояснили глобальним дефіцитом вугілля та агресивними діями РФ, яка заблокувала доставку вугілля залізницею, зокрема, з Казахстану. Казахстан міг би постачати в Україну до 500 тисяч тонн вугілля щомісяця.

У листопаді міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.