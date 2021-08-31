"Наслідки ситуації на ринку": Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах ТЕС

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



За словами Галущенка, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток при собівартості виробництва електроенергії ТЕС у близько 1 600 грн/МВт-год і ціні електроенергії на ринку у 400-600 грн. Після аварійних відключень було вирішено залучити "Центренерго", яке до цього справлялося з накопиченням вугілля, але почало його понаднормово спалювати, через навантаження 150-200% у певні дні.



"Тому тема вугілля і виникла зараз. Це наслідки ситуації на ринку. І потім кажуть, що погане міністерство тисне на регулятора. Наразі ціна вже дозволяє спокійно купувати вугілля, виробляти, продавати та заробляти. І ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і "Центренерго" працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися до імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо осінньо-зимовий період", - цитує агентство слова Галущенка.



Він додав, що графік накопичення вугілля пішов угору відразу, як було зниження споживання ТЕС. На світовому ринку вугілля є, але основне питання у грошах. Зокрема, це є питанням для "Центренерго", оскільки компанія у боргах.



Загалом, за словами Галущенка, додатково потрібно імпортувати близько 3,5 млн тонн енергетичного вугілля протягом опалювального сезону згідно з новим затвердженим графіком накопичення вугілля.

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