"Наслідки ситуації на ринку": Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах ТЕС
Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складає теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку
Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Галущенка, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток при собівартості виробництва електроенергії ТЕС у близько 1 600 грн/МВт-год і ціні електроенергії на ринку у 400-600 грн. Після аварійних відключень було вирішено залучити "Центренерго", яке до цього справлялося з накопиченням вугілля, але почало його понаднормово спалювати, через навантаження 150-200% у певні дні.
"Тому тема вугілля і виникла зараз. Це наслідки ситуації на ринку. І потім кажуть, що погане міністерство тисне на регулятора. Наразі ціна вже дозволяє спокійно купувати вугілля, виробляти, продавати та заробляти. І ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і "Центренерго" працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися до імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо осінньо-зимовий період", - цитує агентство слова Галущенка.
Він додав, що графік накопичення вугілля пішов угору відразу, як було зниження споживання ТЕС. На світовому ринку вугілля є, але основне питання у грошах. Зокрема, це є питанням для "Центренерго", оскільки компанія у боргах.
Загалом, за словами Галущенка, додатково потрібно імпортувати близько 3,5 млн тонн енергетичного вугілля протягом опалювального сезону згідно з новим затвердженим графіком накопичення вугілля.
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