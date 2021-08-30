За минулу добу в Україні зафіксували 749 випадків COVID-19
29 серпня в Україні зафіксовано 749 нових випадків коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 55 дітей та 6 медпрацівників.
Також 29 серпня:
- госпіталізовано – 583 особи;
- померло – 18 людей;
- одужала – 291 особа.
◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;
◾️ одужало – 2 206 683 особи;
◾️ смертей – 53 738;
За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Залиште коментар
Читайте також:
Ветеран АТО-ООС з Черкас, який через звукову колонку хотів задати питання Зеленському, отримав повістку. Слідство наполягає на СІЗО
Київ
+18
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.89
- Актуальне
- Важливе
2021, понедiлок
30 серпня
10:41
Економіст Кушнірук: Антимонопольний комітет має перевірити виробників соняшникової олії на наявність картельних змов
2021, неділя
29 серпня