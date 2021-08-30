За минулу добу в Україні зафіксували 749 випадків COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 55 дітей та 6 медпрацівників.



Також 29 серпня:

госпіталізовано – 583 особи;

померло – 18 людей;

одужала – 291 особа.

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За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;◾️ одужало – 2 206 683 особи;◾️ смертей – 53 738;За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.