"За мир та права людини": Український народ отримав німецьку премію імені Лева Копелева
У 2023 році лауреатом щорічної німецької премії імені Лева Копелева "За мир та права людини" став увесь народ України, який веде боротьбу за демократію, права людини та власну свободу
Про це повідомила пресслужба Фонду Лева Копелева.
У Фонді зазначили, що також лауреатами премії стали мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська), а також Харківська правозахисна група. Нагородження відбудеться 22 жовтня 2023 року у Німеччині.
"Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він рішуче став би на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії. Він бореться за мирне спільне майбутнє разом з вільними народами Європи", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди. Метою премії є нагородження тих, хто бореться за гуманність, мир і права людини.
- 8 березня у Білому домі відбулося нагородження лауреаток премії Державного департаменту США. Премію отримали 11 жінок. Серед них - волонтерка Тайра й кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська.
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