Про це повідомила пресслужба Фонду Лева Копелева.

У Фонді зазначили, що також лауреатами премії стали мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська), а також Харківська правозахисна група. Нагородження відбудеться 22 жовтня 2023 року у Німеччині.

"Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він рішуче став би на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії. Він бореться за мирне спільне майбутнє разом з вільними народами Європи", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди. Метою премії є нагородження тих, хто бореться за гуманність, мир і права людини.