За місяць в Україні кількість підприємств, які повністю зупинили роботу, скоротилася з 17% до 14%, - НБУ
У другій половині травня в Україні не працювало 14%, тоді як місяцем раніше таких компаній було 17%
Про це повідомив Національний банк України.
"Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, у другій половині травня скоротилася до 14% (17% у квітні), проте загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень", - зазначив центробанк.
Крім того, НБУ відзначає поліпшення оцінки запасу міцності бізнесу: у травні 36% компаній відзначили, що не відчувають проблем з нестачею ресурсів. А 40% бізнесу мають ресурс більш ніж на місяць.
Що стосується ринку праці, то тут, як і раніше, темпи росту пошукачів роботи перевищують зростання кількості вакансій, відзначили у центробанку.
- Нагадаємо, за оцінками НБУ, споживчі ціни в травні зросли на 17%.
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