За незаконне переведення медика на півставки керівника закладу штрафуватимуть на 65 тис. грн, - Ляшко

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.



"Зустрівся із в.о. голови Державна служба України з питань праці Ігорем Дегнерою. Обговорили питання контрольних заходів щодо виплат заробітної плати медичним працівникам та незаконних переведень на 0,5 ставки зі збереженням навантаження на ставку. Якщо такий факт буде зафіксовано, то керівнику медзакладу загрожує штраф 65 тис. грн за кожного такого працівника", - написав Ляшко.



Міністр також пояснив алгоритм дій у випадку незаконного переведення медпрацівника на півставки.



"Як діяти медикам у разі такої ситуації. Звернутися зі скаргою до регіонального управління Держпраці. Законодавство передбачає, що Держпраці проводить інспекційні перевірки у разі отримання звернення від працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю. При цьому інспекторам заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги і повідомляти об'єкту про те, що відвідування було проведено у зв'язку з отриманням такої скарги", - пояснив Ляшко.



Міністр зазначив, що Держпраці також долучать до перевірок медзакладів, з яких надходить найбільше скарг щодо виплат зарплат, а також тих, де офіційно зафіксовано заборгованість.



Крім того, Ляшко обговорив із Дегнерою посилення співпраці з визначення лабораторій, які проводять атестацію робочих місць за умовами праці, а також вдосконалення медоглядів працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, і потенційну цифровізацію результатів атестації робочих місць та медоглядів.

