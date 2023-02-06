За ніч росіяни випустили понад 20 снарядів по Нікопольщині
Вночі з 5 на 6 лютого росіяни випустили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, понад 20 артилерійських снарядів
Про це повiдомив в.о. голови Днiпропетровської ОВА Володимир Орлов.
"Ближче до опівночі зі ствольної артилерії рашисти обстріляли Марганецьку громаду. Понад 20 окупаційних снарядів було випущено в сторону мирного населення", - йдеться у повідомленні.
Жертв серед цивільного населення немає.
- У ніч на 4 лютого РФ гатила зі ствольної артилерії по Дніпропетровщині, під вогнем опинилася Марганецька громада.
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