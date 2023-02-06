За ніч росіяни випустили понад 20 снарядів по Нікопольщині

Про це повiдомив в.о. голови Днiпропетровської ОВА Володимир Орлов.

"Ближче до опівночі зі ствольної артилерії рашисти обстріляли Марганецьку громаду. Понад 20 окупаційних снарядів було випущено в сторону мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Жертв серед цивільного населення немає.