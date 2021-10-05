За новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем: у Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з фізики
Нобелівську премію з фізики 2021 року отримали вчені Шюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джоджіо Парізі
Про це повідомив Нобелівський комітет у Twitter.
Її присудили "за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".
Кліматологу Манабе та вченому Гассельманну вручено премію "за фізичне моделювання клімату Землі, оцінку мінливості та прогнозування глобального потепління".
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Паризі нагородили "за відкриття взаємозв’язку безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабів".
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