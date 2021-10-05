За новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем: у Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з фізики

Про це повідомив Нобелівський комітет у Twitter.



Її присудили "за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

Кліматологу Манабе та вченому Гассельманну вручено премію "за фізичне моделювання клімату Землі, оцінку мінливості та прогнозування глобального потепління".



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Паризі нагородили "за відкриття взаємозв’язку безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабів".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021